PvdA Tilburg pleit voor een beschermde status voor het Leijpark

Hier woont écht iemand, maar niet lang meer, als het aan de burgemees­ter van Hilvaren­beek ligt

DIESSEN - Wie het huis ziet, kan nauwelijks geloven dat iemand daar kan wonen. En wat de burgemeester van Hilvarenbeek betreft, moet de bewoner in elk geval tijdelijk vertrekken. Hij wil dat het vervallen pand aan de Molenstraat 20 in Diessen eerst weer bewoonbaar wordt gemaakt. ,,We treden niet zomaar in iemands privésituatie, maar de veiligheid is hier de doorslaggevende factor”, zegt burgemeester Evert Weys.

13 mei