Puzzelstukjes vallen in elkaar: politie zette pony's zelf op hockeyveld Were Di

Vijftig Tilburgse parkeerau­to­ma­ten staat verhuizing te wachten: te weinig gebruikt

17 november TILBURG - Nu is de regel in Tilburg: maximaal 250 meter lopen en je bent bij een parkeerautomaat. Dat laat de gemeente los. Want steeds meer bezoekers maken gebruik van belparkeren. Automaten die te weinig worden gebruikt, verkassen naar elders in de stad.