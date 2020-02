ProRail doet aangifte tegen chauffeur na aanrijding Berkel-Enschot: ‘Mensenlevens in gevaar gebracht’

Brabander Ton Visser woont in China: ‘Niets aan de hand, maar toch in de ban van Het Virus’

10:59 ANSHAN/OISTERWIJK - Ton Visser uit Oisterwijk, kandidaat-partijleider voor D66, woont nu anderhalf jaar in Anshan in China. Hij beschrijft hoe zijn huidige woonplaats in de greep is van het virus. Maar wat als het uit de hand loopt?