Proef in Oisterwijk om wachtlijst in jeugdzorg terug te dringen: ‘In 2030 geen lijst meer’

OISTERWIJK - Oisterwijk is gestart met een proef in de jeugdzorg waarbij nadruk komt te liggen op nazorg. De bedoeling is om te voorkomen dat een kind een terugval krijgt en opnieuw een beroep doet op jeugdzorg. De proef moet leiden tot kortere wachtlijsten. Het streven is om in 2030 zelfs geen wachtlijst meer te hebben.