Prinses Margriet onthult in Oisterwijk een standbeeld om zorgmedewerkers te eren en slachtoffers van corona te herdenken

Tien jaar na de brand bij de City Bar staat er een ‘stadsvilla’ aan de Bisschop Zwijsen­straat

11:21 TILBURG - Tien jaar na de brand, is de rotte kies van de Bisschop Zwijsenstraat getrokken en vervangen door een nieuwe kroon. Op de plek waar vroeger buurtcafé City Bar was gevestigd wordt de laatste hand gelegd aan een ‘robuuste stadsvilla’ met 24 studio's voor jonge starters. The Bishop (De Bisschop) is de naam.