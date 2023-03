Praktijkruimte gevonden: vanaf mei extra huisarts in Berkel-Enschot

Fleur Prinsenberg (39) en Lex Oversier (31) waren begin februari al een half jaar op zoek naar ruimte. Die hoefde niet eens groot te zijn, omdat de twee hun praktijk deels digitaal vormgeven. In de apotheek op Koningsoord kunnen ze nu aan de slag. ,,Hopelijk kunnen we in mei of juni open”, zegt Prinsenberg. ,,We zijn naast ons reguliere werk nu druk met de voorbereidingen voor de opening, aangezien we de praktijk zo snel mogelijk startklaar willen maken.”

De roep om extra huisartsen in Berkel-Enschot is groot, ,,Het is de grootste blinde vlek in de regio. Naar schatting zitten er kleine drieduizend mensen zonder huisarts. Zij staan nu nog ingeschreven bij een huisarts elders”, aldus Oversier. ,,En er worden nog steeds gebouwd.” Ze voerden gesprekken met de gemeente, dorpsraad en zelfs het kerkbestuur, bekeken panden maar zonder resultaat. Aanschuiven in het Gezondheidscentrum was geen optie, huren in de apotheek dus wel, waarmee de zoektocht ten einde is.