Poppodium 013 huisvest vanaf dit jaar uitreiking van Buma NL Awards

Trinitas ziet doek vallen in tweede klasse: ‘Niet aan onze verwach­ting voldaan’

Het was een middag om snel te vergeten voor Trinitas, dat met 0-3 verloor van Wilhelmina Boys. De uitschakeling in de nacompetitie betekent dat de club uit Oisterwijk na één jaar tweede klasse volgend seizoen weer gaat uitkomen in de derde klasse.