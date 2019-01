Politieagenten in Kaatsheuvel redden optreden van Douwe Bob

Duizenden banen weg bij Tesla, gevolgen voor fabriek in Tilburg nog niet bekend

16:50 TILBURG - Tesla snijdt hard in zijn personeelsbestand. De elektrische autobouwer neemt afscheid van 7 procent van zijn vaste werknemers, zo werd vrijdag bekendgemaakt in een interne memo. Er werken bij het concern ongeveer 45.000 mensen. Wat de gevolgen zijn voor de fabriek in Tilburg is nog niet bekend.