Politie worstelt met aanpak van lachgasrijders: ‘Kruip de eerste uren na een ballonnetje niet achter het stuur’

Van koekoeks­klok tot vuurkuil: T-Huis in het Spoorpark is klaar voor eerste gasten

2 januari Do 2 jan: Op een toilet tikt een koekoeksklok en is er uitzicht op de ‘bergen’, in de vuurkuil branden tientallen kaarsen. Yep: het horecahart van het Tilburgse Spoorpark is klaar om te gaan kloppen. Het T-Huis opent morgen de deuren, vandaag werden in het binnenste de puntjes op de i’s gezet.