Politie vangt 69 geldezels, goed voor 300.000 euro witwasgeld: ‘Vaak zijn het kwetsbare jongeren’

Loonse kapel lijkt lang niet zo dwaas als het Draaiend Huis

10 juni LOON OP ZAND - Aan het Kraanven in het buitengebied van Loon op Zand staat een Mariakapel. Is het een folly, een ‘dwaas bouwwerk’? Daar zal de man die elke ochtend zijn Mercedes aan de kant zet om even een kaarsje op te steken, allicht anders over denken.