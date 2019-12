Politie schrijft waslijst aan boetes uit na controles in Dongen, Kaatsheuvel, Rijen en Waalwijk

Asbest vrijgeko­men bij uitgebran­de garage in Diessen, naastgele­gen woning behouden

16:27 DIESSEN - De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt na een melding van een brand in een garage aan de Westelbeersedijk in Diessen. Die schuur brandde volledig uit. De brandweer wist de nabijgelegen te behouden.