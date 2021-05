Politie pakt drugsgebruikende lachgaskoerier op tussen Breda en Tilburg

Fietsen­stal­ling Korte Tuinstraat al bezet: Flink begint er een tien-minuten-bezorgser­vi­ce

4 mei TILBURG - De stad is een potentiële fietsenstalling-locatie armer en een Flink - dat is een nieuwe boodschappenservice - rijker. Het leegstaande pand op de hoek van de Langestraat met de Korte Tuinstraat is door Flink in gebruik genomen, terwijl de gemeente die nog op het oog had als mogelijke nieuwe stalling in het dwaalgebied.