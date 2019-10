Politie onderzoekt chemische lucht en opslag in grote loods in Dongen

Politie ter plaatse in Wilhelmina­park in Tilburg: schietpar­tij blijkt loos alarm

6:26 TILBURG - De politie in Tilburg is in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.30 uur moet spoed ter plaatse gekomen in het Wilhelminapark in Tilburg. Hier zou geschoten zijn. Dat bleek al snel niet het geval.