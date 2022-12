Politie onderzoekt bedrijf in Tilburg, tweetal wordt verdacht van het faciliteren van drugslabs

Oisterwijk­se kerstbeel­den werden ternauwer­nood gered van de compost­hoop. ‘Door houtworm steeds zwaarder aangetast’

OISTERWIJK - De beeldengroep in de Oisterwijkse kerststal bestaat 60 jaar. Ter gelegenheid daarvan is een video-documentaire gemaakt over de bijzondere historie van de kerstbeelden. ,,Ze hebben het in de loop der tijd zwaar te verduren gekregen.”

12 december