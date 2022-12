Politie kreeg waarschuwing over explosief bij Tilburgse coffeeshop: ‘Granaat had tot op 18 meter afstand dodelijke slachtoffers kunnen maken’

COLUMN Weinig mensen leefden zo levendig als Lout

Poeh. Dat was schrikken, Lout. Afgelopen woensdag. Dat je er ineens niet meer was. Soms zie je dingen aankomen, bereid je je op het ergste voor, zoals dat dan heet, maar dit viel in de categorie donderslag bij heldere hemel.

3 december