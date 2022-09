Politie houdt Tilburgers aan die zonder helm rijden, wietgeur verraadt drugs in tas

Agenten hielden het tweetal aan op een fietspad aan de Stokhasseltlaan. Toen de bestuurder in zijn tas op zoek ging naar een identificatiebewijs kwam daar een flinke wietgeur uit. De agenten doorzochten de tas. Daar bleek cocaïne, hennep, hasj, xtc-pillen en MDMA in te zitten, verpakt in tientallen kleine zakjes. Het tweetal werd aangehouden.