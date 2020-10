Politie grijpt in: automobiliste gooit zich vol met bier en gaat de weg op in Rijen

update Toiletten stromen over in Lochal: biblio­theek Tilburg woensdag gesloten

21 oktober TILBURG - Door de regenval is woensdag het water omhoog gekomen in de toiletruimtes van de LocHal. ,,En dat is niet zo fris, zoals je je voor kan stellen”, stelt een woordvoerder. De bibliotheek in Tilburg is daarom woensdag gesloten. Donderdag gaat de LocHal wel weer normaal open.