Politie en vrijwilligers zoeken naar vermiste Dyshento Kramer (20) in Tilburg

met video Man met groot vuurwapen gezocht voor schoten in de lucht en beroving in Tilburg

TILBURG - Meerdere mensen meldden in de nacht van vrijdag op zaterdag dat er iemand door Tilburg zou lopen met een groot vuurwapen. Op de Burgemeester Brokxlaan en het Dudokhof zou in de lucht geschoten zijn en in de Lange Nieuwstraat zou iemand beroofd zijn onder bedreiging van een vuurwapen, zo meldt de politie.

16 juli