Politie doorzoekt woning in Tilburg omdat daar vuurwapen zou liggen, drie mannen aangehouden

Aantal daklozen in Tilburg stijgt flink: véél meer gezinnen op straat, wachtlijst opvang al verdubbeld

TILBURG - Het aantal Tilburgers dat dakloos is of dreigt te worden is afgelopen jaar fors gestegen. Bij maatschappelijke opvang Traverse kloppen dagelijks nieuwe daklozen aan. Alleenstaanden maar ook steeds meer gezinnen, voor wie geen plek is omdat de opvang vol zit. Door inwoners eerder te helpen, poogt de gemeente het tij keren.

2 juni