Politie bereidt nieuwe acties voor: ‘We zijn heel teleurgesteld in onze werkgever’

Oisterwijk kent geen pardon voor 9 meter hoog tuinsie­raad in Heukelom

15:51 HEUKELOM - Marcel en Angèle van Riel vangen bot in de gemeenteraad van Oisterwijk. De politiek is niet bereid om het 9 meter hoge ‘tuinsieraad’ bij hun Monument van Riel in Heukelom te legaliseren. De politiek schaart zich daarmee achter het standpunt van burgemeester en wethouders.