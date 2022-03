Pol (69) drinkt al 35 jaar geen druppel alcohol meer: 'Ik dronk 21 glazen pils, donker bier en nog wat glazen sterke drank’

Geen vergunning voor 1000 Bommen en Granaten­fes­ti­val bij De Kiek, feest gaat naar binnen

RIEL - Een teleurstelling voor de organisatie van het 1000 Bommen en Granatenfestival. De gemeente Goirle staat niet toe dat bij schijnvliegveld De Kiek in Riel een muziekfestival wordt georganiseerd. Het nieuwe festival, dat tevens geld moet opleveren voor het onderhoud van De Kiek, is daarom verplaatst naar Café Cuba in Alphen.

