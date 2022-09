Plots grote boom in tuin van nieuwbouwhuis, kappen mag niet: 'Als ik dit had geweten, had ik dit huis niet gekocht’

De rare zaak speelt zich af op het Van Besouwterrein in Goirle. De Nederlandse Bouw Unie (NBU) bouwt daar circa tweehonderd huizen. Bij dat nieuwbouwplan is afgesproken dat een aantal volwassen bomen blijft staan. Zo krijgen in een rijtje van vijf woningen twee huizen een grote boom in de tuin, de andere drie niet. Dat staat allemaal netjes vastgelegd in de bouwtekeningen.