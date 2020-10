Pleegouder zijn: Dat vergt aandacht, liefde en heel veel geduld

‘Gigantisch’ druk in Loonse en Drunense Duinen en Oisterwijk­se bos: ‘Hou rekening met overvolle parkeer­plaat­sen’

22 oktober OISTERWIJK/LOON OP ZAND - Zo erg als bij het Mastbos in Breda, waar afgelopen weekend code rood gold, was het in de Loonse en Drunense Duinen en de Oisterwijkse bossen de afgelopen dagen niet. Toch was het ook daar 'gigantisch druk’, zegt boswachter Luc Roosen. ,,Houd daar dus rekening mee als je komend weekeinde nog de natuur in wilt.”