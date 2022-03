PlanC en Contactraad Cultuur in Goirle fuseren, en gaan verder als PlanC+

PlanC moet muziek- en dansonder­wijs in Goirle verder helpen

GOIRLE - De nieuwe Stichting PlanC wordt de aanjager en het aanspreekpunt voor muziek-, dans- en theaterlessen in Goirle. Een aantal inwoners met hart voor cultuuronderwijs en de gemeente hebben daar een overeenkomst over gesloten. Daarmee vult PlanC het gat dat Factorium heeft achtergelaten nadat die vanwege bezuinigingen moest stoppen in Goirle.

20 mei