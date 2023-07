Plan voor 130 woningen in centrum Kaatsheuvel: vooral appartementen

MET VIDEO Bij de caravan­stal­ling begint het vakantiege­voel al

UDENHOUT/ELSHOUT - Afgelopen vrijdag begon in het zuiden de schoolvakantie en daarmee voor veel mensen de zomervakantie. En dus kan de caravan weer uit de stalling! Maar bij caravanstalling Van Gorp in Udenhout en bij Stalling31 in Elshout was geen sprake van stress. Hoogstens wat vakantiestress.