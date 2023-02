Plaatjes sparen bij Albert Heijn over het Kaatsheuvel van vroeger

indebuurt.nl Bespaartip! In Tilburg kun je meedoen aan een maandelijk­se kleding­ruil

Je ziet je buren altijd in een leuke outfit door Tilburg lopen, terwijl jij nooit dat pareltje vindt in de winkel. Of je spot wél die mooie outfit, maar hebt het geld er even niet voor na carnaval. Herkenbaar? Dan is de Clothing Loop misschien iets voor jou. Hierbij ruil je je kleding met andere Tilburgers.