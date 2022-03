‘Pils & Politics’: kroegentocht voor de zwevende kiezer in Tilburg

Mike S. zit zes jaar vast en nu moet hij zich ook verantwoor­den voor een kapot hek

GOIRLE/BREDA - Het was zíjn BMW die tegen het hek van een huis aan de Parallelstraat in Goirle was geknald. Het kenteken was daar achtergebleven, dus dat wil Mike S. (26) ook helemaal niet ontkennen. Verder weet de Tilburger nergens van. En daarbij, hij zit nu een celstraf uit van zes jaar. Hoezo komt het Openbaar Ministerie hier nu nog mee?

