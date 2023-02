Piet uit Oudheusden boos over boete voor door rood rijden: ‘Een blind paard kan zien dat ik stilsta’

Schrob­belèr-rondlei­ding Tilburg verkozen tot leukste uitje van Brabant: ‘Kruiken en confettika­non mee naar uitreiking’

TILBURG - De rondleiding bij Schrobbelèr is door de ANWB uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Bijna 100.000 leden stemden op hun favoriete uitjes van het afgelopen jaar. Ook het oorlogsmuseum in Overloon en BillyBird Park Hemelrijk in Volkel vielen in de prijzen.