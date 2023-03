Perenbomen gekapt voor vergroening in Tilburg: ‘te bizar voor woorden’ versus ‘bloesem was rotzooi’

Rechtbank begint eigen onderzoek naar geur van omstreden mestfa­briek Til­burg-Noord

TILBURG - De bestuursrechter in Den Bosch heeft een onafhankelijk bureau gevraagd advies uit te brengen over de omstreden mestfabriek bij de Spinder in Tilburg-Noord. Het advies moet zich richten op de te verwachten geuruitstoot van de fabriek.