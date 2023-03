Peiling Brabant: BBB gaat provinciehuis bestormen, Forum en CDA grote verliezers

VAN DE LEZER Eindho­venaar Marcel vindt dat we genoegen moeten nemen met genoeg: ‘Méér, méér, méér kan steeds vaker niet meer’

Het lijkt er steeds vaker op dat ons economische systeem zijn beste tijd heeft gehad. Maar we gaan er tegen beter weten in, toch nog maar even mee door. Zoals een oude fiets waarbij je wat vaker de poreuze bandjes moet oppompen.