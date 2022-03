Peer Paorel Prijs in Oisterwijk voor Marianne van den Oetelaar

Becx investeert in techniek én in mensen die lastig werk kunnen vinden: ‘Kans op succes verdient iedereen’

ESBEEK - Verschillende jonge mensen die lastig een baan konden vinden, werken nu bij Becx verhuur in Esbeek. Het bedrijf in transportmiddelen biedt ze een kans op de arbeidsmarkt. ,,We investeren graag in mensen.”

3 maart