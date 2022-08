Pas toen een 80-jarige zich vergreep aan een kindje, bleek er van alles mis bij Tilburgse opvang De Madelief

met video Grote brand bij voormalige kantine voetbalver­e­ni­ging NOAD in Tilburg

TILBURG - Bij de voormalig kantine van voetbalvereniging NOAD in Tilburg is zaterdagochtend een brand uitgebroken. Het gebouw is bijna volledig uitgebrand. Inmiddels is de brand onder controle. In de omgeving liggen as- en roetdeeltjes, die zijn volgens de veiligheidsregio ongevaarlijk.

