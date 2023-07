Parochie ziet aanpassingen Mgr. Bekkersplein niet zitten: ‘Dan hebben we geen kerkplein meer’

Diahann Van van de Vijver is geen spelfout, maar een achternaam uit een bizar slavernij­ver­le­den

TILBURG - Altijd als het gaat over de aparte achternaam van Diahann Van van de Vijver gaat het over haar familieverleden. Over het bizarre verhaal van Albertus Van van de Vijver, die tot slaaf werd gemaakt in Suriname, maar zich uiteindelijk wist vrij te kopen om zelf slavenhouder te worden. Maar dan wel met een doel. ‘Hij gaf niet om geld, hij had hogere waarden.’