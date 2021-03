Panden doorzocht wegens belastingfraude van 750.000 euro

Goed idee om de klimaatver­an­de­ring in Tilburg te helpen verdragen? Er liggen nog vele miljoenen euro’s klaar

17 maart TILBURG - Er zit op dit moment nog 14 miljoen euro in de pot. Dus heb je een plan om Tilburg klimaatvriendelijker of klimaatbestendiger te maken, kom maar op! Wij werken graag mee, zegt het stadsbestuur. Er kan best veel. Op komst, bijvoorbeeld: groene lunchwandelroutes op twee bedrijventerreinen. Ook het initiatief voor stadsboerderij Rooftop Rumour, bovenop een groot dak in de binnenstad, krijgt een opkontje.