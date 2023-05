Overwegend bewolkt weer in Tilburg vandaag

Willem II-cap­tain Llonch: ‘Al ons werk is voor niks geweest, we verdienden promotie geen moment’

Boosheid en ongeloof vochten zaterdagavond om voorrang bij Pol Llonch, maar de Willem II-aanvoerder was ook eerlijk. De Tricolores verdienden in zijn ogen niet meer dan wat ze gekregen hebben: een roemloze uitschakeling in de play-offs. ,,Ik voel mee met de supporters, ik voel hun pijn en verdriet.”