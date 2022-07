Overvaller Primera Westermarkt kreeg eerder al 9 jaar cel opgelegd in België

COLUMN Hoe haast elke school haast heeft: juf/meester gezocht!

Als het hele land zucht onder een personeelstekort, komt dat vanzelf een keer dichtbij. Bij mij was dat deze week zo, toen ik de nieuwe klassenindeling van mijn jongste kreeg. Met daarbij de mededeling: o ja, we hebben ook nog heel gauw een nieuwe juf of meester nodig.

