Overleden man in het water gevonden in Wilhelminapark in Tilburg

Dode vogels, troebel water en botulisme: vijver Kromhout­park ‘lijkt op een moeras’

TILBURG - Een jaar geleden werd het Kromhoutpark in Tilburg flink opgeknapt, tot verdriet van buurtbewoners is daar in de vijver niks meer van te zien. Het water oogt smerig en er is botulisme geconstateerd. ,,Lastig te bestrijden”, laat de gemeente weten.

11 augustus