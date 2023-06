Overbelaste Brabantse zorg slaat alarm: ‘Als we niks doen, zijn we de sjaak’

Geen sprookje: Efteling wil bijna alle stroom zelf opwekken en betaalt daar miljoenen euro’s voor

KAATSHEUVEL - De droogte van de afgelopen weken maakte het weer duidelijk: het klimaat verandert. Ook de Efteling is druk bezig daarop in te spelen, al dan niet aangespoord door de nodige landelijke ophef. Na reacties over een ‘verspillende’ waterpomp werd die direct aangepast. Andere fonteinen in het park waren sowieso al later aan de beurt. Maar dat is niet de enige uitdaging: het park wil vanaf 2030 bijna alle energie zelf opwekken. Een hele operatie.