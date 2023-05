Over de 500 miljoen medicijndoosjes heen met nieuwbouw van Tilburgs bedrijf Van Eerd

De verbouwing van het azc Gilze loopt volgens planning: ‘Bewoners worden er vrolijk van’

GILZE - De modernisering van asielzoekerscentrum (azc) Prinsenbosch in Gilze begon in 2020, alle woongebouwen worden gerenoveerd. Als alles gaat zoals het sinds de start al gaat, is het grote project eind 2024, begin 2025 helemaal afgerond.