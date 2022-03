Oscar Dusschooten (VVD) kondigt vertrek aan als wethouder in Tilburg, ‘Op weg naar nieuw avontuur’

Rapper Denzel Curry komt opnieuw naar Tilburg

TILBURG - De energieke rapper Denzel Curry komt wederom naar Tilburg. Hij treedt op zondag 8 mei op in 013. De uit Miami afkomstige rapper brengt daarmee zijn vierde bezoek aan het zuiden in enkele jaren. De Amerikaan stond in 2015 en 2018 op het hiphopfestival Woo Hah: in 2015 bij de Tilburgse Spoorzone en daarna bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Ook in 2019 gaf hij een concert in Poppodium 013.

26 maart