Optreden dialectzanger Arno Adams

TILBURG - Het aantal deelscooters in de gemeente Tilburg moet zo snel mogelijk weer op orde worden gebracht. Dat zegt wethouder Rik Grashoff in reactie op het verdwijnen van de 125 Go Sharing deelscooters en 125 deelfietsen uit het straatbeeld.