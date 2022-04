Opslagtank en verpauperde gebouwen gesneuveld, rotte kies Spoorpark wordt eindelijk opgekalefaterd

Justitie eist 7 maanden cel tegen Eindhoven­se dief (46) die inbrak in woning in Goirle

GOIRLE - Een Playstation 4, laptop, klopboormachine en speed. Dat was de buit bij een inbraak in een woning in Goirle, vorig jaar, waar justitie Ferdinand van den H. (46) uit Eindhoven verantwoordelijk voor houdt. Het OM eiste donderdag bij de rechtbank in Breda zeven maanden celstraf tegen de Eindhovenaar.

14 april