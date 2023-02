Oprichters De Belvertshoeve Oisterwijk doen een stapje terug: ‘Niet achter rollator nog over terrein’

OISTERWIJK - Zorgconcept Belvertshoeve in Oisterwijk is overgenomen. De oprichters Jeannette van Wanrooij (63) en Ron Klaassen (65) zijn afgetreden als bestuursleden. Het echtpaar verkocht onroerend goed én de exploitatie van het gelijknamige restaurant aan Stichting De Belvertshoeve.

Van Wanrooij en Klaassen richtten in 2004 de Belvertshoeve op. Zij zetten met veel enthousiasme hun schouders onder een woon- en werkomgeving voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De vijftig jongeren wonen verspreid over Oisterwijk, op het eigen bosrijke terrein aan de Scheibaan in studio’s of in groepshuizen en appartementen in het dorpshart.

Op korte termijn verhuizen

De bewoners kunnen binnen het concept van de Belvertshoeve zowel leren als werken, onder meer in het eigen familierestaurant. De intiatiefnemers wonen op het terrein, maar gaan op korte termijn verhuizen. Daarmee maken ze ruimte voor vier extra jongeren.

De twee waren alle lange tijd in gesprek met de Raad van Toezicht. De pensioenleeftijd nadert en ze zagen zichzelf niet in een rollator over het terrein lopen. Ze blijven wel actief als adviseur.

,,We gaan snel verhuizen, dan duurt de pijn van het afscheid het kortst”, aldus Ron Klaassen. De initiatiefnemers hebben toegezegd wekelijks op de koffie te komen bij de jongeren en ze gaan ook met hen op vakantie. ,,Maar dan meer vanuit een soort opa- en oma-rol dan in die van gastouder. ,We hebben in de afgelopen jaren alles gebouwd en verbouwd wat wij voor ogen hadden. De Belvertshoeve staat als een huis.”

Ooit stagiaire, nu zorgmanager

Janneke van Beers is de nieuwe bestuurder. Zij kwam ooit binnen als stagiaire en is al veertien jaar aan het concept verbonden. Zij zoekt nog een tweede bestuurder naast zich.