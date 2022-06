Opnieuw grote brand bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk

Er trekt rook over de omgeving van de aanmaakblokjesfabriek. De hulpdiensten zijn opgeschaald en rukken in groten getale uit naar de brand.

Er is al meerdere keren brand uitgebroken in de fabriek. Dit leidde tot discussie over of de fabriek op deze locatie zou moeten blijven zitten.

Locatie van Fire-Up staat al langer ter discussie

In 2019 brandde de opslaghal van de aanmaakblokjesfabriek op bedrijventerrein Laarakkers helemaal af. Daarna woedde er nog een aantal kleine brandjes. In september van 2021 moest de brandweer voor het laatst naar Fire-Up om een brand in de kiem te smoren.

Omwonenden maken zich al een tijdlang zorgen over de veiligheid rond Fire-Up. In juni 2021 oordeelde de rechter dat de omgevingsvergunning voor het magazijn in orde is. De omliggende ondernemers zagen daarna van verdere stappen.

Na de brand in september 2021 stelde directeur Kees van Opstal dat hieruit lessen zijn getrokken. Hij meldde dat geproduceerde aanmaakblokjes voortaan in containers worden afgekoeld. Ook zouden pallets niet meer naast elkaar opgesteld staan, om te vermijden dat het vuur zich gaat verspreiden.

