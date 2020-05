Opnieuw duizenden Efteling-fans in de wacht voor een kaartje: ‘Hier scoren ze geen punten mee’

Deelnemers van afgelaste oldtimer­tocht leggen uit eigen zak 10.000 euro bij elkaar voor arme Tilburgse kinderen

17 mei TILBURG - Deelnemers van een afgelaste toertocht met oldtimers in Tilburg hebben uit eigen zak een behoorlijk bedrag bij elkaar gelegd voor kinderen die in armoede opgroeien in Tilburg. Het gaat om een vrijwillige bijdrage van 10.000 euro voor de Quiet Community.