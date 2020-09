Opluchting bij grote theaters in Midden- en West-Brabant, zij krijgen ontheffing coronaregels

Noodveror­de­ning: biebs, musea en pretparken in West-Bra­bant verplicht tot reguleren bezoekers­stroom

16:35 BREDA - Pretparken, bibliotheken en musea in Midden- en West-Brabant moeten extra maatregelen nemen tegen te veel bezoekers tegelijkertijd. Bijvoorbeeld door met tijdvakken of tellers te werken, stewards toezicht te laten houden of looproutes voor een goede doorstroming te maken.