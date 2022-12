Ophalen van oud papier alleen in Hilvarenbeek en Diessen van deur tot deur

HILVARENBEEK - In Diessen en Hilvarenbeek wordt vanaf begin volgend jaar alleen nog binnen de bebouwde kom oud papier van deur tot deur opgehaald. De inzameldagen worden teruggebracht van vier naar drie per maand.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met een nieuwe papierinzamelaar. Het kost de gemeente wel 28.000 euro per jaar extra.

Even leek het erop dat enkele verenigingen in Hilvarenbeek en Diessen inkomsten mis zouden lopen. Sinds jaar en dag lopen vrijwilligers mee van onder meer St. Joris Gilde in Hilvarenbeek en Harmonie St. Willibrordus in Diessen. Door op zaterdagen mee oud papier op te halen, spekken ze de ‘clubkas’. Omdat de huidige inzamelaar het contract heeft opgezegd, moest de gemeente op zoek naar een opvolger.

Zelf wegbrengen

Die is nu dus gevonden: papiergroothandel Box uit Veldhoven. Die gaat drie keer per maand papier met hulp van vrijwilligers ophalen. Alleen in Biest-Houtakker stopt het oude systeem. Daar wordt vanaf 1 januari een container neergezet waar mensen zelf papier in kunnen gooien. Dat geldt ook voor iedereen binnen de gemeentegrenzen die in het buitengebied woont.

In Baarschot wonen te weinig mensen om een aparte container te plaatsen. Huishoudens moeten naar Haghorst rijden waar, zoals nu ook al het geval is, elke maand een papiercontainer wordt geplaatst. Dat laatste is ook het geval in Esbeek. Verder kan oud papier altijd gratis worden ingeleverd bij de milieustraat of bij de Fa. Donders in Esbeek.

Vergeleken met het huidige systeem kost het de gemeente wel 28.000 euro extra. Dat wordt verrekend in de post afvalstoffenheffing.