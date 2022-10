Openingsknaller bij filmfestival Cinecitta

Close vertelt het verhaal over de intense vriendschap tussen twee 13-jarige jongens, Léo en Rémi. Toch lijkt een ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenis genoeg om hen uit elkaar te drijven. Met een minimum aan dialoog toont de film hoe weinig er nodig is om een hechte band te verbreken en hoe ingrijpend de gevolgen kunnen zijn.

Cinecitta toont zeventien films uit zestien verschillende landen. Meer dan de helft van het filmprogramma werd niet eerder in Nederland of in de Benelux vertoond. Tijdens de vierde editie zullen diverse internationale filmmakers naar Tilburg afreizen. Zij zullen na de vertoning van hun film in Risttobar29 aanwezig zijn om het belang van hun film toe te lichten, om over het maakproces te vertellen en om vragen uit het publiek te beantwoorden.