Op zoek naar de mens achter de musicalartiest

TILBURG - Wie zijn de grote Nederlandse musicalartiesten achter de schermen? Aan de hand van een gepersonaliseerde borrelplank gaat Fontys-student Ramon Andriessen in gesprek met vijf verschillende musicalsterren. Een van hen is Pia Douwes.

„Het eerste waarvan ik me bewust was, was ons leeftijdsverschil”, zegt Pia Douwes (57) tegen Ramon Andriessen (21) over het interview dat hij met haar had. Het was het eerste in een serie van drie, die hij de titel De borrelplank van... meegaf.

Ze zitten in de zonovergoten tuin van het Factorium in Tilburg. Daar heeft de internationaal bekende Douwes net masterclasses gegeven aan studenten van de MusicAllFactory. De twee spraken elkaar eerder in januari. Douwes: „Wat ik leuk vond aan dat interview, was dat hij heel andere vragen stelde dan wat je meestal op je af krijgt. Hij had het fantastisch voorbereid.’’

,,De borrelplank bestond uit hapjes uit het paleodieet dat ik toen volgde. Ramon creëerde een sfeer waarin ik me prettig voelde. Daardoor was ik meer open om persoonlijke dingen te vertellen.”

Zo open als Douwes tijdens de masterclass met de studenten spreekt, is ze ook in het interview dat Andriessen met haar opnam. In de masterclasses deelt ze haar ervaring met zangers die elk een lied hebben voorbereid. Na afloop spreekt Douwes vrijuit over de manier waarop persoonlijke ervaringen haar werk in musicals hebben beïnvloed.

„De zwaarte van de hoofdrol van Sisi in Elisabeth maakte me depressief. Daarom wilde ik er een tijdje uit, heb Grease gedaan, en daarna Elisabeth weer opgepakt. Als ik een keer te vrolijk was voor die rol, stelde ik me voor dat ook zij weleens vrolijk is geweest. Dat maakt de show spannender dan wanneer je op automatische piloot speelt. Daar word je alleen maar doodmoe van! Verbind je eigen gevoelens met het karakter en je karakter komt tot leven.”

Van de musicalartiesten die Ramon Andriessen sprak, vond hij Douwes het fijnst om te interviewen. „Ik heb die interviews gedaan voor mijn minor. Na Pia heb ik gesproken met Ellen Evers en Jeroen C. Molenaar. Ellen was heel praatgraag, maar daarmee kon ze dingen verbloemen. Pas toen we over haar moeder spraken, werd ze stiller en kwamen haar emoties los.’’

,,Jeroen was terughoudender. Interviewen is een vak apart. Ik heb van die drie interviews veel geleerd. Het gaat erom de info te krijgen die je wilt. Artiesten zijn niet altijd open over details uit hun privéleven, maar als ze het delen kunnen anderen er echt iets aan hebben. Het is goed om de mens achter de artiest te zien.”

Douwes’ werk komt maar zijdelings ter sprake. Wel gaat ze diep in op persoonlijke aspecten van haar leven. Zo komt ze te spreken over de dementie van haar moeder. „Wat overblijft zijn herinneringen en de liefde voor elkaar. Op zo’n punt maakt je carrière niet meer uit, of hoe je eruit ziet.”

Ze vertelt hoe ze aan het begin van haar loopbaan enthousiast en leergierig alles wilde proberen. Dat is het punt waar Andriessen nu staat, zegt hij. „Door dat leeftijdsverschil zag ik ineens dat jij op een punt staat waar ik ooit ook geweest ben”, mijmert Douwes. „Jij staat in de startblokken, terwijl ik een enorme carrière achter de rug heb.”

De drie afleveringen van De Borrelplank van... komen vanaf eind april online. Het gesprek met Pia Douwes is in mei te zien. Later volgen er meer. Te zien op musicalsites.nl en factorium.nl.