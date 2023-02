Op zoek naar de Big Five en een ‘blaosprobleem’ in de optocht van Pezerikkengat

‘s Ochtends vroeg staat het al rijen dik: carnaval in Turfsteker­slaand is begonnen

KAATSHEUVEL - Het carnavalsfeest is begonnen, in ieder geval in Kaatsheuvel. Ruim duizend kinderen deden vrijdagmorgen mee met de jaarlijkse kinderoptocht. Om 9.00 uur ‘s morgens stond het publiek in het centrum al rijen dik.